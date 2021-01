Concessioni autostrade, Traversi: “Senza revoca via i Benetton e giù le tariffe”

Genova. “Avrei voluto chiudere dal primo giorno. Stiamo lavorando, nel caso non ci fosse la revoca, per portare avanti tre cose: via i Benetton, abbassare al massimo le tariffe e portare avanti un piano di interventi serio, senza essere costretti come è successo nel corso del 2020 ad avere le autostrade in questo stato vergognoso. E’ un programma di lavoro impegnativo, purtroppo andiamo a pagare 40 anni di incuria”, ha aggiunto Traversi.”.

Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi a Genova a margine della presentazione del dibattito pubblico sul progetto della nuova diga del porto, rilanciando quindi il progetto del Governo, anche se nei fatti ad oggi la trattativa è quella per il passaggi di Aspi in controllo alla cordata guidata da Cassa, depositi e prestiti, di fatto la società finanziaria del Mistero delle Finanze.

