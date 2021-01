Coranavirus e restrizioni, 25 multe nel giorno della Befana per violazione del Dpcm

(ANSA) – GENOVA, 07 GEN – Sono state 25 le sanzioni comminate nel giorno dell’Epifania a Genova per violazioni del Dpcm anti covid, di cui 4 ad attività economiche. Lo evidenzia il sindaco Marco Bucci nel punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“I genovesi si sono dimostrati particolarmente ligi a osservare le norme, siamo una delle città che ha dato meno sanzioni in assoluto”, commenta Bucci. “Dispiace però per le multe fatte ai titolari di attività commerciali. Significa che bisogna insistere nel far capire l’importanza del rispetto delle regole. Invito tutti a rispettarle, perché solo così e con i vaccini usciamo da questo tunnel in cui ci troviamo”.

... » Leggi tutto