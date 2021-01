Covid, il presidente della Croce Bianca di Albenga sottoposto a vaccinazione

Albenga. Il presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino, di 81 anni, ha ricevuto ieri il vaccino anticovid somministrato al Santa Corona di Pietra Ligure, in una sala predisposta per le vaccinazioni.

“Sto bene – afferma- ho solo un piccolissimo fastidio al braccio. Ho fatto il vaccino per primo anche per invogliare i miei ragazzi, che lo faranno tutti. Ieri oltre me eravamo 15 della Croce Bianca di Albenga, poi altri volontari della Croce di Finalmarina e Finalborgo. Abbiamo ancora quasi 200 volontari che saranno vaccinati nei prossimi giorni, vaccinazioni che saranno effettuate un giorno si e un giorno no”.

... » Leggi tutto