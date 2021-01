Covid, le previsioni di Alisa: vaccinare tutti gli over 65 per ridurre i decessi del 96%

Liguria. Una volta vaccinati tutti gli over 65 in Liguria, i decessi diminuiranno del 96% e gli accessi all’ospedale del 60%. Questa la previsione dei tecnici di Alisa, presentata oggi in conferenza stampa dal direttore della prevenzione dell’azienda Filippo Ansaldi.

“Ipotizzando un’efficacia del vaccino del 100%, vaccinando le persone con più di 80 anni avremo una diminuzione del 60% dei decessi e del 30% degli accessi in ospedale. Man mano che cresceranno le coorti coinvolte dalla campagna di vaccinazione avremo una riduzione ancora più marcata”, ha spiegato Ansaldi.

... » Leggi tutto