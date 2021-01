Da lunedì torniamo zona gialla, l’occasione persa nel week end per tenere aperti bar e ristoranti

Provincia. UNA BUONA NOTIZIA: da lunedì prossimo, 11 dicembre, e per una settimana, la Liguria sarà zona gialla. Lo ha annunciato il presidente Toti dopo un confronto con il ministro Speranza, manca solo l’annuncio ufficiale.

UN’OCCASIONE PERSA: se non avessero fatto chiudere bar e ristoranti domani e domenica, questi esercizi, avvisati per tempo, avrebbero avuto un periodo congruo per restare aperti, mentre molti non ci hanno neanche provato. Ci eravamo permessi di dirlo ieri, e non siamo scienziati.

... » Leggi tutto