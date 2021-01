Dakar 2021, l’imperiese Maurizio Gerini soccorre e salva Santosh

Imperia. E’ iniziata una nuova avventura per l’imperiese Maurizio Gerini: la sua quarta partecipazione alla Dakar. Dallo scorso 3 gennaio, in sella alla sua moto, ha già affrontato cinque tappe della 43a edizione del rally Dakar, disputato per la seconda volta in Arabia Saudita, e si è messo in mostra rendendosi protagonista di un grande gesto di solidarietà: ha soccorso un pilota, Chunchunguppe Shivanskankar Santosh, caduto a terra nel corso di un tratto di percorso tortuoso e ricco di insidie.

