“I Municipi non si toccano”, la raccolta firme per fermare la riforma proposta da Bucci

Genova. “I municipi esistono proprio in quanto grazie alla loro presenza sul territorio sono i primi diretti interlocutori dei cittadini in merito alle criticità e alle necessità delle aree che rappresentano, e per questo motivo non di toccano”.

Questa la motivazione che lancia la raccolta firme contro la riforma del decentramento proposta dalla giunta Bucci, e che in questi giorni sta facendo parecchio discutere a tutti i livelli della società civile genovese: i punti maggiormente criticati le norme che di fatto toglierebbero “il portafoglio” ai Municipi, affidando le dotazioni finanziarie ai “direttori” che faranno capo all’amministrazione centrale.

