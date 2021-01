Il 2021 dell’enduro Fmi prende il via con le riunioni organizzative di inizio anno

Genova. Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio si sono tenute, in modalità videoconferenza, le riunioni tra la Federazione Motociclistica Italiana, il promoter e i Moto Club organizzatori dei Campionati Italiani di Enduro. I meeting sono stati organizzati in alternativa al tradizionale appuntamento annuale che vede coinvolti in presenza tutti i principali addetti ai lavori della disciplina. Quattro gli incontri, relativi alle seguenti competizioni tricolore: Assoluti d’Italia, Under 23 e Senior, Major, MiniEnduro e Trofei delle Regioni.

