La Juve tenta Shomurodov. Si avvicina Papastathopoulos

Mentre il campionato non si ferma e semmai si infittisce con impegni ravvicinati, il calciomercato inizia a muoversi, con il Genoa che solitamente non si tira mai indietro quando c’è da far girare giocatori. Molti sono i nomi che si fanno sia in entrata che in uscita.

Archiviato il capitolo Schone il Grifone si sta interessando per rinforzare la difesa, uno dei capitoli dolenti della società di Enrico Preziosi. I rossoblù hanno infatti incassato 30 reti (quinta peggior difesa del campionato) fattore che non può essere ignorato per raggiungere la salvezza.

