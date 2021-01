“La Nostra Famiglia non ci abbandoni”, protesta degli operatori del centro ambulatoriale di riabilitazione

Varazze. Sono rimaste due ore al freddo, sotto il Comune di Varazze, le operatrici della struttura “La Nostra Famiglia” che dal 1952 cura amorevolmente bambini e ragazzi con disturbi neuromotori e neuropsichiatrici legati all’età evolutiva.

Amano il loro lavoro e hanno manifestato in silenzio per la vertenza in corso a livello nazionale per il cambio di contratto che non favorisce gli operatori nelle loro funzioni: da contratto di sanità privata a contratto delle rsa.

