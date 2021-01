Le chiese genovesi dei Rolli fanno il botto online: oltre 1,3 milioni di visualizzazioni

Genova. Un risultato eccezionale per le Chiese dei Palazzi dei Rolli: sono state ben 1.387.4266 le visualizzazioni raggiunte sui canali Youtube e social di Genova More Than This per l’evento digital realizzato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Genova.

Grazie al supporto delle nuove tecnologie, dei droni e delle immagini ad alta definizione, dal 20 dicembre al 6 gennaio è stato possibile regalare ai genovesi, e non solo, un viaggio attraverso un secolo di storia ammirando, dal salotto di casa, le opere di inestimabile valore realizzate su commissione delle ricche famiglie genovesi e raccontate dal curatore scientifico dei Rolli Days Giacomo Montanari e da giovani divulgatori scientifici.

