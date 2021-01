Poste Italiane, negli uffici savonesi disponibili i dati per la richiesta dell’Isee

Savona. Nei 96 uffici postali della provincia di Savona è possibile richiedere i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi o estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, dei buoni fruttiferi postali, delle Postepay nominative e delle carte enti previdenziali, il valore nominale dei fondi di investimento, la posizione dei deposito titoli nonché l’attestazione dei premi versati per polizze assicurative.

