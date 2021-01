Rosso Chinato da Tenuta Maffone, il vino “da meditazione” che sa di Liguria

Dell’Ormeasco Chinato, folle idea di gusto di Eliana Maffone e del marito Bruno Pollero, patron di Tenuta Maffone ad Acquetico, frazione di Pieve di Teco al confine con Pornassio, patria” dell’Ormeasco, abbiamo dato notizia qualche settimana or sono.

Era, in effetti, una notizia, a nessuno era venuto in mente di produrre un Ormeasco Chinato, vuoi perchè l’uso di vini nobili abbinati a spezie, è vetusto, antico (per non dire “vecchio” nel senso produttivo del termine, al punto che anche il “patriarca” Barolo Chinato è ormai un prodotto di nicchia), vuoi perchè è storicamente un “prodotto da farmacia”, una sorta di elisir (del resto, non me vorrà Bacco, anche la Coca Cola nacque come elisir farmaceutico…) ormai in disuso.

