11 gennaio 1921 – 11 gennaio 2021: il centenario di Settimio Pagnini

Per il prestigioso 4° Torneo Città di Savona Settimio Pagnini, che si svolge tradizionalmente dal gennaio 2018, era prevista una grande manifestazione per il coincidente centenario della FIP. Purtroppo, non potrà avere luogo questo gennaio 2021 causa Covid-19.

Chiedo agli amici di dedicare attenzione alla lettura dei tre testi che seguono al fine di valorizzare gli essenziali insegnamenti che il nostro caro dott. Pagnini ha saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed apprezzarlo.

