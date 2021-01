Alessandro Savioli confermato presidente degli arbitri di calcio in provincia di Imperia

Imperia. Nella serata di venerdì 8 gennaio, si è svolta l’assemblea ordinaria ed elettiva della sezione di Imperia, per la prima volta nella storia dell’associazione italiana arbitri in modalità a distanza con votazione elettronica, nel rispetto delle normative imposte dall’emergenza sanitaria in corso. E’ stato confermato con voto unanime il presidente Alessandro Savioli, per il quadriennio 2020-2024.

... » Leggi tutto