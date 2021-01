Ancora un weekend in zona arancione in Liguria, ecco perché potrebbe non essere l’ultimo

Genova. Liguria in zona gialla, ma solo da lunedì prossimo. Questo weekend infatti sarà arancione in tutta Italia per effetto del decreto legge dello scorso 5 gennaio che ha prolungato la “frenata” generale dopo le restrizioni nelle feste natalizie. Non è detto però che sia l’ultimo perché già dalla prossima settimana i dati potrebbero cambiare.

Per oggi e domani, dunque, vale ancora il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza. Unica eccezione per i comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti dai quali si potrà uscire entro un raggio di 30 chilometri ma senza raggiungere i capoluoghi di provincia. Le visite a parenti e amici sono ammesse solo all’interno del proprio comune. È consentito varcare temporaneamente i confini comunali mentre si pratica attività sportiva individuale. Per tutti gli altri spostamenti sono sempre valide le motivazioni per cui è prevista l’autocertificazione.

