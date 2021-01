Bassetti: “Sbagliato un nuovo lockdown nazionale, dobbiamo imparare dagli errori”

Genova. “Alcuni miei colleghi prospettano e suggeriscono al mondo politico un nuovo lockdown nazionale. Chiudere nuovamente tutta l’Italia per un certo periodo senza nessuna differenziazione. Fare di tutta l’erba un fascio e dire che tutta Italia deve andare in lockdown è sbagliato, siamo 60 milioni di italiani e la misura unica non serve“. A dirlo è Matteo Bassetti, primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook.

“In questo momento non mi pare che la situazione dei contagi e dei ricoveri sia incontrollata in tutta Italia, ma forse non conosco alcuni dati in loro possesso. Ci sono alcune regioni che sono in piena seconda ondata e per la terza vedremo a febbraio-marzo. Ma ci sono altre regioni che hanno ospedali non pieni e l’indice Rt intorno a 0.90 o 0.95 e comunque sotto 1″, sostiene Bassetti.

