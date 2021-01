Campionato Juniores nazionale: slitta la ripresa

Nel mentre la Serie D continua pur tra mille difficoltà ad andare in scena sebbene a porte chiuse la notizia che arriva (del resto prevedibile) è la seguente: niente ripresa per il campionato Juniores. La data del 16 gennaio non vedrà la ripartenza del campionato nazionale Juniores.

La notizia alle società di Serie D è stata data da Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale. A pesare sulla scelta è l’incertezza determinata dall’emergenza nazionale legata al Covid-19 ed alle decisioni non ancora definite da parte del governo nazionale sulla situazione in Italia.

