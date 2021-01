Coronavirus, ecco il triste bilancio del 2020: a Genova morte 2mila persone “di troppo”

Genova. Sono aprile e novembre i due mesi neri del 2020 che verranno ricordati per l’ondata di morti provocata dall’epidemia di coronavirus. È quanto emerge dalle ultime statistiche fornite dal Comune di Genova sul numero dei decessi in città a confronto col 2019, dati che necessitano ancora di essere “consolidati” ed elaborati dall’Istat, ma che mostrano chiaramente le dimensioni del fenomeno.

Il bilancio di fine anno racconta di un aumento della mortalità contenuto in termini relativi (in aumento del 18,39% rispetto all’anno precedente) ma notevole in termini assoluti: 13.266 decessi contro gli 11.205 dell’anno prima, un “eccesso” di oltre 2mila unità. A questi numeri si possono facilmente sovrapporre quelli dei bollettini Covid regionali che ad oggi hanno conteggiato quasi 3mila decessi in tutta la Liguria dall’inizio dell’emergenza.

