Coronavirus, in Liguria 526 nuovi casi e 19 morti

Liguria. Sono 526 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.519 tamponi molecolari e 4.919 tamponi antigenici effettuati nelle ultime ventiquattro ore. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Vengono registrati ancora 19 decessi mentre migliora la situazione negli ospedali, con 17 pazienti in meno.

Per quanto riguarda i vaccini, finora sono state somministrate in tutta la regione 17.546 dosi, di cui 1.405 nella giornata di oggi, su 30.545 consegnate. Quelle inoculate rappresentano dunque il 57,4% delle dosi disponibili. Gli ospedalizzati sono 767 di cui 65 in terapia intensiva.

