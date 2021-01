Covid, il presidente della Regione Liguria Toti: «I dati stanno crescendo un po’ ovunque, è giusto tenere sotto controllo la situazione»

Genova. «Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla, anche se è in una situazione molto complessa visto che i dati stanno crescendo un po’ ovunque. E’ giusto tenere sotto controllo la situazione il più possibile, anche perché è cominciata, per fortuna bene, la campagna di vaccinazione nella nostra regione, che è una di quelle che ha ricevuto più vaccini in assoluto, visto che abbiamo tante Rsa da proteggere. Lunedì dovrebbero arrivare altre 15-17 pizza box con nuove dosi di vaccino, in questa fase la Liguria ne a disposizione 60mila» – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto serale sulla situazione Covid.

