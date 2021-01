Dentisti esclusi dalla vaccinazione, accolta la richiesta di Ciangherotti (FI): “Saranno vaccinati”

Albenga. La notizia era nell’aria, ma solo in tarda serata di ieri, venerdì 8 gennaio, è arrivata la conferma: anche per gli odontoiatri, il personale di studio dentistico e gli igienisti è prevista la vaccinazione prioritaria contro il Covid 19.

“E’ per me motivo di orgoglio che la Regione Liguria abbia accolto le mie istanze, avevo scritto personalmente a Giovanni Toti – afferma Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale e comunale di Forza Italia – sottolineando che la professione odontoiatrica è tra quelle più a rischio contagio per la natura stessa dell’attività. Pur adottando ogni cautela e protezione è difficile eliminare del tutto il pericolo di infezione. La Regione ha compreso tale rischio e finalmente accolto le richieste degli odontoiatri con la firma di un protocollo che accogliamo con grande soddisfazion”.

... » Leggi tutto