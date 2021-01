Freddo e vento gelido, Genova scende sottozero. Domani avviso meteo per burrasca forte

Genova. Chiusa la lunga fase di maltempo con pioggia e neve sulla Liguria è di nuovo la tramontana a farla da padrona. Tanto che Arpal ha emanato per domani, domenica 10 gennaio, l’avviso meteo per vento di burrasca forte su tutta la costa della Liguria. Sono previste raffiche fino a 90 km/h in particolare su rilievi e sbocchi delle vallate.

Le raffiche di vento settentrionale, che acuisce la sensazione di freddo, nelle ultime ore hanno già toccato in costa gli 87,1 km/h al porto di Arenzano, sui rilievi 80,3 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia).

