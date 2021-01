Genoa-Bologna 2-0, tre punti preziosi e prestazione convincente per i ragazzi di Ballardini

Genova. Vittoria fondamentale per il Genoa. Un 2-0 contro un Bologna che non gioca male, ma è poco concreto. Di Zajc nel primo tempo e di Destro nel secondo le reti degli uomini di Ballardini. Prestazione di squadra molto convincente, soprattutto nella ripresa e nonostante i cambi, probabilmente obbligati, di Criscito e Behrami. Il Genoa sale così a 14 punti agganciando momentaneamente Spezia e Cagliari.

Primo tempo. Consueto 3-5-2 per Ballardini, che sceglie Destro e Shomurodov come coppia offensiva e schiera Bani esterno di difesa con Radovanovic centrale. Per Mihajlovic l’ex Palacio è l’unica punta, supportato dal trio Orsolini, Soriano, Vignato.

