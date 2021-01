Impatto della pandemia sulla salute mentale, dottor Ardissone (Asl1): «Malessere legato a incertezza»

Sanremo. Ogni giorno, da quasi un anno, sentiamo parlare di Covid-19: notizie relative a numero di nuovi casi, decessi legati al virus, tamponi e vaccini si susseguono senza sosta da quando il Coronavirus è entrato nelle vite dei cinesi prima e del resto del mondo poi. Spesso, inoltre, vengono evidenziate le ricadute economiche dovute al lockdown e ai provvedimenti di volta in volta presi dal governo centrale per arginare la diffusione dei contagi. Ma c’è un altro aspetto che va tenuto in considerazione per l’importanza che riveste, un aspetto che, però, al momento viene trattato in modo marginale se non del tutto dimenticato ed è l’impatto della pandemia sulla salute mentale delle persone.

... » Leggi tutto