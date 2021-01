Oregina, rider rapinato con un grosso coltello mentre consegna una pizza a domicilio

Genova. Ha richiesto la consegna di una pizza, ma era solo un pretesto per attirare la vittima e rapinarla. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando ad una pizzeria in zona Oregina, sulle alture del capoluogo ligure, è giunto l’ordine per una consegna in una strada piuttosto isolata e di scarso transito. Ma ad attendere il fattorino non c’era un normale cliente.

Quando il rider è arrivato a destinazione, infatti, un uomo, puntandogli all’addome un grosso coltello da cucina, gli ha sottratto il portafoglio, contenente alcune banconote, frutto degli incassi della serata. Il giovane porta-pizze, terrorizzato dall’arma pericolosamente brandita, non ha potuto far altro che aderire alla richiesta del rapinatore, sperando solo di poter mettere fine a quell’incubo.

