Preziosi e la cessione del Genoa: “Spero che la trattativa dia soddisfazione tra qualche settimana”

Genova. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Campioni del Mondo su Radio 2 e ha parlato a 360 gradi sul calcio e il Covid, sulla possibilità che i fondi di investimento gestiscano i diritti di Serie A, sulla SuperLega.

“Il Genoa? Spero che ci sia qualcuno in grado di fornire maggiori garanzie per quello che è stato il mio operato: si fanno un sacco di sacrifici per mantenere una squadra in Serie A, e questo pochi lo sanno”.

