Serie A: CDM Futsal contro Signor Prestito CMB Matera: la cronaca diretta

Campo Ligure. Seconda giornata del girone di ritorno per il campionato di Serie A. Nelle scorse settimane sono stati giocati diversi recuperi e la classifica si sta ben delineando. Tuttavia sono ancora sette gli incontri da recuperare, ed oggi torneranno ad essere otto, complice il rinvio dell’incontro tra Petrarca e Real San Giuseppe.

La CDM Futsal è ultima in classifica per distacco, con soli 4 punti all’attivo. I genovesi hanno ottenuto una sola vittoria, con Aniene il 28 novembre, ed un solo pareggio, con Eboli il 22 dicembre. Sono reduci da due sconfitte ed oggi ospitano la Signor Prestito CMB Matera, dalla quale, all’andata, persero per 6-3.

... » Leggi tutto