Serie C, girone unico nel volley maschile: il Grafiche Amadeo Sanremo contro la decisione della Fipav Liguria

Sanremo. Il Grafiche Amadeo rvs Sanremo appresa la notizia, dalla nota del comitato regionale fipav del 30 dicembre e riportata da svariati siti sportivi, dell’indizione del campionato regionale di volley maschile a girone unico ( la promossa sale in serie b) dopo un’attenta analisi dei campionati in tutta Italia sia regionali che nazionali (serie c e serie b) tutti a gironzino di max 6 squadre, considerando che il Grafiche Amadeo (e non solo) dovrebbe svolgere ben 5 gare con trasferte dai 400 – 530 km tra andata e ritorno passando per 3 provincie, considerando la nota federale del Fipav nazionale di ottobre che consiglia di organizzare i vari campionati a gironi e considerando l’attuale situazione autostradale ligure si è fatta capo fila tra tutte le società liguri, specialmente del ponente, per imporre al comitato regionale la formula del campionato a gironi.

