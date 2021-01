Superiori chiuse, Volpi (M5S) contro Toti: “Scelta grave, scuole non fanno parte delle sue priorità”

Regione. “La Liguria da lunedì 11 gennaio torna gialla e il presidente di Regione che fa? Rimanda l’attesa e più volte promessa riapertura delle scuole superiori di un’altra settimana ancora. In pratica, i ragazzi delle superiori potranno andare a fare shopping, vedersi al bar, incontrarsi in centro ma non potranno andare a scuola. Inaccettabile e totalmente ingiustificata la decisione del Governatore Toti, che non ha fatto passare giorno, durante le recenti festività, senza roboanti note stampa e post accorati i cui si vantava della gestione pandemica in Liguria. “Riaprire, riaprire, riaprire” è il mantra che abbiamo sentito ripetere. Peccato che evidentemente le scuole superiori non fanno parte delle sue priorità”, dichiara la deputata M5S Leda Volpi.

“Ora, Toti spieghi secondo quali criteri gli studenti liguri di licei e istituti professionali non potranno riprendere le lezioni in presenza. Forse perché egli era più impegnato a diramare comunicati e post sui social anziché organizzare i tanti e delicati aspetti per la ripresa scolastica, tra cui il trasporto pubblico locale?”.

