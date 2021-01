World League, gli azzurri si arrendono al Montenegro: 10-14

Savona. Il Settebello perde 14-10 la semifinale con il Montenegro e domenica alle 18.15 affronterà la Spagna nella finale per il terzo posto della fase europea di World League, valida per qualificarci alle final eight di giugno a Tblisi (da Debrecen se ne qualificano tre e la quarta è la Georgia). La Spagna è stata battuta dalla Grecia 12-11 al termine di una partita “tiratissima”, che ha visto gli ellenici spesso avanti di due gol e gli iberici capaci di rimontare; match deciso dal gol di Agryropoylos a sei secondi dalla sirena.

Il commento del commissario tecnico Alessandro Campagna. “Il Montenegro ci è stato superiore in tutto, sul piano del ritmo, dell’intensità, dell’altezza sull’acqua e con un gioco ben automatizzato. Domani affrontiamo la Spagna e dobbiamo reagire sul piano nervoso e dare tutto ciò che abbiamo”.

