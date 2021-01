Coronavirus, 374 tamponi positivi con incidenza al12,9%. Ancora 11 decessi e ricoveri in crescita

Genova. Sono 374 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo all’esecuzione di 2877 tamponi molecolari, mentre i test antigenici sono stati 2082. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) è del 12,9%, in aumento rispetto agli ultimi giorni

Proseguono le operazioni di somministrazione del vaccino: oggi sono state programmate altre 660 vaccinazioni, che portano il totale a 18.133 di dosi inoculate su 30.545 disponibili in Liguria, vale a dire il 59,4% di quelle consegnate fino ad oggi

... » Leggi tutto