Coronavirus, da domani torna la zona gialla. Governo pronto a nuove misure più rigorose

Genova. Dopo questo fine settimana ‘da arancione’, si chiude il lungo periodo delle festività natalizie caratterizzato da norme specifiche per provare a contenere l’espandersi della pandemia da coronavirus, la cui recrudescenza dei contagi di questi giorni sta spingendo gli esperti a maggiore prudenza.

Da domani la Liguria sarà in quella che è stata definita zona “gialla rafforzata”, cioè, sostanzialmente in una situazione in cui è prevista la possibilità di circolare tra comuni della stessa regione e di aprire bar e ristoranti, ma con il divieto di varcare i confini regionali se non per motivi di lavoro e salute. Una situazione a metà, in attesa delle nuove disposizioni del governo che dovrebbero arrivare entro il 15, con il varo del nuovo Dpcm.

