Covid, Toti: “Cluster in Rsa di Asl2, Savona la provincia in cui il virus circola con più insistenza”

Regione. “Da lunedì Liguria sarà in zona gialla, anche se si tratta di una zona gialla molto complessa, perché bisogna mantenere un grande profilo di prudenza ed è per questo che oggi e domani siamo in fascia arancione, per tenere sotto controllo la situazione il più possibile. Per fortuna la campagna vaccinale sta andando molto bene: la Liguria è tra le regioni che hanno ricevuto più vaccini e quindi dobbiamo correre e dobbiamo riuscire a vaccinare il prima possibile i nostri over 75enni: se riusciremo a farlo entro marzo o al massimo entro aprile, potremo quasi azzerare i decessi per Covid, che non sarebbe sostanzialmente più un problema di sanità pubblica. È un obiettivo che dobbiamo assolutamente darci”. Così ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha tracciato il punto della situazione sull’emergenza Covid in Liguria.

“Anche oggi – ha aggiunto – sono stati fatti moltissimi tamponi, oltre 4500 molecolari e quasi 5mila antigenici, anche quelli rapidissimi messi a punto dall’azienda con casamadre coerana e sede a Genova”.

