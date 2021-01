Pietra, mozione di Carrara: “Amianto su una proprietà del Comune a Ranzi, perché non è ancora stato rimosso?”

Pietra Ligure. La rimozione e bonifica dall’eternit dalla copertura dell’ex municipio di Ranzi, la messa in sicurezza della stessa tramite un fissaggio sicuro alla propria sede d’appoggio e la bonifica integrale dall’amianto e dall’eternit da tutti gli stabili di proprietà del Comune di Pietra Ligure. Sono queste le richieste avanzate dal consigliere comunale del “Polo di centrodestra per Pietra-Lista civica dei pietresi” Mario Carrara in una mozione presentata alla maggioranza del sindaco Luigi De Vincenzi.

Carrara rileva la (perdurante) presenza di lastre di amianto su una proprietà del Comune situata a Ranzi già oggetto di una precedente segnalazione e perciò ne chiede nuovamente l’immediata rimozione.

