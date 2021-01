Sampdoria, più Torregrossa, che Musa

Genova. Della possibilità di vedere in blucerchiato Petar Musa, ne abbiamo già parlato, tre giorni fa, sulle pagine di Genova 24. E’ un centravanti croato (alto 190 cm), che nonostante la giovane età (23 anni a breve), oltre che in patria (NK Zagabria e Inker Zaprešić), ha maturato tre esperienze in Repubblica Ceca, Viktoria Žižkov, Slovan Liberec e Slavia Praga. Dai filmati in rete, sembra disporre di una certa confidenza col goal, al netto della consistenza delle difese, di certo non paragonabili con quelle italiane…

Ecco, perché, l’opzione (che scherzosamente possiamo definire “Bigtower”, cioè Torregrossa) sarebbe di gran lunga preferibile, sia nel concreto, che per Ranieri… e stando anche ai principali media nazionali, l’operazione sembra praticamente chiusa, con il siciliano, di San Cataldo, ormai prossimo ad arrivare sotto la Lanterna.

... » Leggi tutto