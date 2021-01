Al tecnico Matteo Andreoletti il compito di guidare la Sanremese verso il derby con l’Imperia

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che sarà Matteo Andreoletti il nuovo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione 2020/21. Nato ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo il 30 gennaio 1989, ex portiere di Lecco, Atalanta, Pro Patria e Verbano, Andreoletti ha intrapreso giovanissimo la carriera di allenatore a Lecco prima da preparatore dei portieri e poi da tecnico delle giovanili. Ha già al suo attivo oltre 150 panchine in D con il Seregno e l’Inveruno. Proprio con l’Inveruno, due stagioni fa, si è distinto come uno dei profili emergenti migliori della categoria, conducendo i gialloblù prima al quinto posto nella regular season e poi alla vittoria finale nei play off per la prima volta nella loro storia, superando in semifinale proprio la Sanremese di mister Lupo e in finale il Ligorna.

