Autostrade e rischio caos in A7, il Pd attacca Toti. Giampedrone: “Protestate col vostro governo”

Genova. Nuovo scontro in Liguria sui cantieri autostradali. Dopo la notizia, ufficializzata oggi da Autostrade, della chiusura di una corsia sulla A7 per più di un mese a causa di lavori sui guard-rail concordati col ministero dei Trasporti, il Pd attacca la giunta Toti e l’assessore alla infrastrutture Giacomo Giampedrone risponde chiamando in causa proprio il Mit.

“Servono risposte urgenti – scrive il consigliere Armando Sanna che domani presenterà un’interrogazione in aula -. Parliamo di 50 giorni di lavori sull’A7 e nessuna pianificazione per prevenire le ripercussioni sul traffico cittadino genovese. Continuiamo ad assistere all’avvio di cantieri autostradali dall’oggi al domani, senza avere neanche un’ipotesi di programmazione. E’ possibile sapere quali interventi sono previsti per i prossimi mesi? Si possono lottizzare, per ridurre i disagi degli automobilisti? Partendo da queste informazioni si potrebbero prevedere temporanei interventi alla viabilità ordinaria per arginare le difficoltà degli utenti”.

... » Leggi tutto