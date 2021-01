Autostrade, in arrivo nuovo cantiere in A7: si rischia oltre un mese di caos

Genova. Nessuno ha detto che sarebbe finita. Perché insieme al grande piano di messa in sicurezza delle gallerie, sul nodo autostradale genovese pende un’altra tegola: la sostituzione delle barriere stradali new jersey. E così dai prossimi giorni un altro cantiere aprirà sulla A7 provocando inevitabili disagi al traffico per il restringimento a una sola corsia in direzione Milano tra Genova Ovest e Bolzaneto.

La notizia è emersa dal tavolo tecnico degli scorsi giorni in prefettura, ma la data di inizio dei lavori non è stata ancora decisa in via definitiva. Certo è che le ripercussioni potrebbero essere importanti: i mezzi pesanti in uscita dal porto, per non restare imbottigliati, potrebbero percorrere la A10 per imboccare la A26 verso nord, ma questo aggraverebbe il traffico sulla direttrice di ponente. Col risultato che anche la viabilità ordinaria finirebbe ingolfata.

