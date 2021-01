“Compro Oro” nel mirino della Finanza di Savona: 7 su 10 non in regola con l’antiriciclaggio

Savona. La Guardia di Finanza di Savona, in piena emergenza pandemica, hanno intensificato i controlli presso i “Compro Oro” del savonese per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.

In questo periodo di crisi economica infatti, spiegano le Fiamme Gialle, “sono molte le persone in difficoltà che si sono trovate costrette a vendere oggetti preziosi d’oro di famiglia, per far fronte alle ordinarie esigenze di vita. Inoltre, non raramente accade che malviventi tentino di ‘monetizzare’ il provento di furti cedendo la refurtiva proprio ai compro oro”.

... » Leggi tutto