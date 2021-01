Giovane genovese vince alla Lotteria Italia ma lascia il biglietto sul tavolo di un bar

Genova. In latino il termine “fortuna” è definito vox media. Ovvero, diversamente dall’accezione che ha poi assunto in italiano, non ha un significato positivo ma può indicare la buona o la cattiva sorte. Ed è forse il termine, quello latino, che più rappresenta quando capitato a un giovane genovese, Leonardo (nome di fantasia) che è stato insieme molto fortunato e molto sfortunato. Perché non capita tutti i giorni di vincere la Lotteria Italia. Ma neppure di perdere il biglietto vincente.

Ebbene sì. E’ lo stesso protagonista ad averci raccontato la sua storia, magari nella speranza che qualche meccanismo burocratico possa allentarsi. Perché il regolamento è chiaro: senza tagliando è impossibile incassare la vincita.

... » Leggi tutto