Sampdoria: ufficializzato Torregrossa, si punta su Bjorkan

Genova. Il sito della Lega Serie A anticipa quello della Sampdoria, nel comunicare l’ufficializzazione dell’ingaggio di Torregrossa… dunque da oggi Ranieri ha una freccia in più nella sua faretra… ed i tifosi blucerchiati sono curiosi di conoscere “l’importanza di chiamarsi Ernesto”…

Considerato che dalla Campania arrivano smentite, sono, invece, da valutare le notizie che riguardano Vasco Regini, il cui addio – rispetto alla scadenza di contratto – potrebbe essere anticipato al corrente mese, con destinazione Salerno, dove come estimatore troverebbe mister Fabrizio Castori, che lo fece esordire in Serie B, nel marzo del 2008, in un Bologna-Cesena.

