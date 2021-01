Savona 2021, Di Tullio: “La scelta non è tra uno schieramento e l’altro, ma riguarda cosa vogliamo per la città”

Smontiamo l’albero, rimettiamo nelle scatole le palline e i pastori del Presepe. Come ogni anno iniziamo a riadattarci alla normalità. Solo che quest’anno non lo possiamo fare perchè c’è il COVID, c’è ancora anche se lo conosciamo meglio e ognuno di noi ha deciso quanto sia effettivamente pericoloso. Non siamo uniti di fronte al nemico. C’è poco da fare. La percezione della misura del pericolo varia dalla singola condizione di ognuno di noi.

Tra i tanti danni che il COVID ha fatto e sta facendo c’è anche quello di averci negato il diritto alla Città, costretti come siamo a regolare la nostra socialità sulla base di colori. Giallo, arancione, rosso in attesa del desiderato bianco. Nel deserto che è diventata Savona come tutta Italia, le luci dei negozi mancano tantissimo, le serrande chiuse danno angoscia, camminiamo di fretta. La notte che era stata sconfitta prima dall’illuminazione a gas e poi da quell’elettrica ha ripreso la Città e noi che la consideravamo il momento della ricercata solitudine o della trasgressione, ne siamo spettatori chiusi dietro una finestra. L’arcipelago urbano costituito tra Savona e i Comuni della zona e che noi consideriamo tale solo per obsolete scelte amministrative perchè in realtà viviamo come se fossimo un unico Comune, è di nuovo un ostacolo a muoverci e a incontrare.

