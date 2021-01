Sergio Tommasini eletto consigliere generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Sanremo. “Oggi è svolta l’assemblea annuale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo e mi congratulo con il nuovo presidente Massimo Dal Checco. Durante i lavori dell’assemblea abbiamo apprezzato il saluto di Carlo Bonomi – Presidente di Confindustria da Maggio 2020. Ringrazio il direttore Pier Luigi d’Agata e la sua squadra per il loro contributo e per il lavoro che continueranno a fare per l’associazione”, così in una nota il manager sanremese Sergio Tommasini, fresco di elezione nel consiglio generale di Confindustria Assafrica.

