Celle Ligure. Lascia per una notte la macchina in un posteggio non suo e, al mattino, si ritrova il lunotto sfondato.

Una brutta sorpresa nella calza della Befana per un’insegnante che ora dovrà spendere più di 200 euro per riparare il vetro della sua vettura che, la sera del 5 gennaio, ha parcheggiato poco lontano da casa.

... » Leggi tutto