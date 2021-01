Covid, Toti: “Lieve disagi dei contagi, messa in sicurezza degli over 80”

Liguria. “Dopo l’incontro in video conferenza di ieri, proseguirà giovedì mattina il confronto tra le Regioni, il governo e il commissario Arcuri, in vista del prossimo Dpcm che andrà a sostituire l’attuale, in scadenza la notte del 15 gennaio e per aggiornare il piano delle vaccinazioni”.

Lo ha comunicato questa sera nel corso del consueto punto stampa sul Covid in Liguria il presidente di Regione Giovanni Toti.

