Il tabiese Gianluca Boeri nuovo vice presidente della federazione floricola europea Copa-Cogeca

Taggia. È il tabiese Gianluca Boeri, classe ‘83, il vice presidente eletto, questa mattina, al gruppo floricolo del Copa-Cogeca, la federazione europea che comprende le associazioni di agricoltori e cooperative agricole. Una grande soddisfazione per l’attuale presidente di Coldiretti Liguria, che varca così le soglie dell’Europa per la tutela e valorizzazione del comparto florovivaistico, non solo italiano ma europeo.

