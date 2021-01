Imperia, gli open day del Nazario Sauro

Imperia. “Open Days” all’Istituto Comprensivo “N. Sauro” nei giorni di sabato 12 dicembre 2020 e sabato 16 gennaio 2021. La visita dell’istituto sarà organizzata con due modalità: per quanto concerne la scuola dell’infanzia (Argine Destro, Via Armelio, Viale Europa), la scuola primaria (Via Gibelli, Borgo San Moro, Corso Dante) e la scuola secondaria di primo grado di Via Cesare Battisti la visita si terrà in video conferenza dalle ore 10:00 alle ore 11:00 utilizzando il link che verrà pubblicato sul sito www.icsauroimperia.edu.it.

