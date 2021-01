Imperia, il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto traccia il bilancio: «Nonostante tutto il commercio tiene»

Imperia. Il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto si stropiccia le mani: ha appena terminato di censire le attività iscritte all’associazione di commercianti di cui è presidente e che riunisce le attività di via Cascione e dintorni e quasi non crede ai propri occhi: 127 attività hanno confermato l’adesione anche per il 2021, solo 6 in meno dello scorso anno, quando erano state 133, record storico per l’associazione.

