Imprese, Giudice (Confcommercio): “Serve attenzione sul tessuto economico lacerato”

Provincia. “Partire dal fondo non è mai la giusta tecnica, la fiscalità deve essere riscritta, non può essere un puzzle di adesivi fiscali, abbassare le tasse per pagarle tutti è il vero inizio. La lacerazione emotiva delle imprese, la disperazione delle famiglie, nonché dei singoli individui, saranno inevitabili se il cammino continuerà ad essere questo, i conflitti dovranno essere gestiti ed il problema non sarà più cambiare un governo, ma vedere cancellato completamente il futuro”.

Questo l’appello di Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio di Albenga. “Pochi giorni orsono – spiega – si è tenuta la Consulta Camerale durante la quale ho posto attenzione su alcuni aspetti che ritengo fondamentali per la nostra provincia. La nostra Liguria e l’Italia tutta, avranno necessità di una forte ristrutturazione, strutturale e tecnologica, il 110% ora destinato ai privati per gli adeguamenti immobiliari, seppur doveroso di snellimento, dovrebbe essere rivolto anche al mondo dell’impresa”.

